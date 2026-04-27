TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları 2026 isim listesi! TOKİ İstanbul emekli kura sonucu açıklandı mı?

TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları için nefesler tutuldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, İstanbul’da inşa edilecek konutlara yoğun ilgi gösterirken gözler sonuçlara çevrildi. TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları hem e-Devlet hem de talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları, karışıklık yaşanmaması için kategorilere göre liste şeklinde yayınlanacak. TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura çekiminde ismi yer almayan vatandaşlara 5 bin lira başvuru ücreti iade edilecek. TOKİ İstanbul’da kategorilere göre konut dağılımında emeklilere önemli bir pay ayrıldı. Peki TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonucu görüntüleme ekranı…

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 14:44


500 bin konut kampanyasında en fazla başvuru yapılan il olurken 1 milyondan fazla aday kura çekimine katıldı. İstanbul’da toplam 100 bin konut kontenjanı ayrılırken başvuru yapan sayısı ise 156 bin 463 oldu. 4A, 4B, 4C emeklilerine ayrılan toplam kontenjan 20 bin olurken kura çekimi, kategori kategori devam ediyor. Emeklilere konut çıkma ihtimali hesaplanırken her 8 başvurudan birisi ev sahibi olacak. TOKİ İstanbul emekli kategorisi isim listesi şeklinde yayımlanacak. İsim listelerinde emekliler banka numarasını kontrol ederek, kura da asıl hak elde edip etmediğini görüntüleyebilirler. Peki TOKİ Emekli İstanbul kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları listesi…

TOKİ İSTANBUL EMEKLİ KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun hak sahipleri canlı yayında kura çekiminde belli oluyor. TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları için tüm kategorilerde kura çekiminin tamamlanması bekleniyor.

27 Nisan Pazartesi günü TOKİ İstanbul kura çekimi devam ederken kura tüm hak sahipleri bugün belirlenecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra 4A, 4B, 4C emeklileri kura sonuçlarını talep.toki.gov.tr adresinde bulunan isim listeleri üzerinden sorgulayabilecek.

TOKİ İSTANBUL EMEKLİ KATEGORİSİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları yayımlanan listeler üzerinden banka numarası aracılığıyla sorgulanabilecek. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden emekli kategorisi kura sonuçları görüntülenebilecek.

e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapan kullanıcılar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” yazarak ekrandan sonuçlara ulaşabilir. e-Devlet’e sonuçların yansıması 24-48 saat bulabilir.

TOKİ İSTANBUL KATEGORİLERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

EMEKLİ: 20 BİN KONTENJAN

GENÇ: 20 BİN KONTENJAN

ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ 10 BİN KONTENJAN

ENGELLİ 5 BİN KONTENJAN

ŞEHİT VE GAZİ 738 KONTENJAN (TÜMÜ)

TOKİ İSTANBUL KATEGORİLERE GÖRE KURAYA KATILAN SAYISI

ŞEHİT VE GAZİ KATEGORİSİ 738 BAŞVURU

ENGELLİ KATEGORİSİ 45 BİN 542

EMEKLİ KATEGORİSİ 156 BİN 463

GENÇ KATEGORİSİ 234 BİN 103

ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ KATEGORİSİ 58 BİN 249

