Türk Telekom internetinde bugün yaşanan sorunlardan dolayı Roblox'a erişim sağlanamıyor

25 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:50

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox sunucularına Türkiye'de yaşan birçok kullanıcı bağlantı problemi yaşıyor.

Sosyal medya platformlarından şikayetlerini dile getiren kullanıcılar Roblox'un çöküp çökmediğini merak ediyor.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ 2024?

Platforma erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar "Bu siteye ulaşılamıyor" hatası ile karşılaşıyor.

Site verilerini analiz raporlayan Downdetector platformuna göre erişim problemleri 25 Temmuz saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Kullanıcıların yüzde 62'si sunucu bağlantılarında sorun yaşarken yüzde 25'si internet sitesi ve yüzde 11'i ise oynanış konusunda problem yaşıyor.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara göre sadece Türk Telekom firmasının internet servisini kullanan kullanıcılarda problem meydana geliyor.

Diğer servis sağlayıcılarda ise herhangi bir sorun yaşanmadan platforma erişim sağlanabiliyor.

ROBLOX HACKLENDİ Mİ?

Roblox tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak kullanıcıların paylaşımlarına göre sorunun Türk Telekom internet servis sağlayıcısında yaşanan bir teknik problemden dolayı yaşandığı tahmin ediliyor.

Downdetector verilerine göre sorun yaşan kullanıcıların sayısı saat 15.45 itibarıyla azalmaya başladı.

BUGÜN İNTERNETTE SORUN MU VAR?

Sosyal medyadan kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre Türk Telekom internet servis sağlayıcılarında bazı yurt dışı sitelerine bağlantıda problem yaşanıyor.

Roblox'un yanı sıra X (eski adıyla Twitter) ve Yandex'te de bağlantı problemleri bulunuyor.

Kullanıcılar Twitter'da paylaşımlarında ve fotoğrafların yüklenmemesi gibi sorunların olduğunu belirtti.