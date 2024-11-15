Video Galeri>DÜNYA>ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı
ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı
15-11-2024 21:58
| Güncelleme: 15-11-2024 22:00
ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim zaferinin ardından düzenlediği ilk kutlama etkinliğinde firari FETÖ üyesi Enes Kanter'i de misafir etti. Trump’ın, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in "manevi oğlu" olarak anılan Kanter ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Trump, 2016-2020 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde, İzmir’de tutuklanıp casusluk suçlamasıyla hüküm giyen Rahip Andrew Brunson’ın ABD’ye iadesi için Türkiye’ye defalarca baskı yapmış ve tehditlerde bulunmuştu. O dönemde Başsavcılık tarafından hazırlanan raporda, Brunson’ın PKK ve FETÖ bağlantıları olduğuna dair bulgular yer alıyordu.