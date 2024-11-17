Video Galeri>DÜNYA>Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
17-11-2024 16:05
| Güncelleme: 17-11-2024 16:30
ABD'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Yolunda ilerleyen Lamborghini sürücüsü, kendini takip eden birileri olduğunu fark etti. Durumu fark edince hemen aracını park eden sürücü, hırsızlardan kurtulmak için yaptığı hamleyle herkesi şoke etti. Evindeki bazukayı çıkararak korku salan sürücü sosyal medyanın gündemine oturdu.