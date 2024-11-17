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Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

17-11-2024 16:05 | Güncelleme: 17-11-2024 16:30
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

ABD'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Yolunda ilerleyen Lamborghini sürücüsü, kendini takip eden birileri olduğunu fark etti. Durumu fark edince hemen aracını park eden sürücü, hırsızlardan kurtulmak için yaptığı hamleyle herkesi şoke etti. Evindeki bazukayı çıkararak korku salan sürücü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor - DÜNYADÜNYA
Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
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