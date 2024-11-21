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Araçtan düşen fenomen aynı yolda 2 kez ezildi! Korkunç görüntüler

21-11-2024 15:44 | Güncelleme: 21-11-2024 15:47
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

Brezilya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber hareket halindeki aracın camından çıkan sosyal medya fenomeni Amanda dos Santos Barbosa korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Barbosa'nın içinde bulunduğu araç ani fren yapınca yola düştü, arkadan gelen araç, fenomene çarptı. Tam o esnada yan yoldan çıkan ve her şeyden habersiz bir başka sürücü de yerde yatan fenomenin üzerinden geçti. Genç fenomen olay yerinde hayatını kaybetti. 

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