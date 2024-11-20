AVM'nin çatısından araba düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
20-11-2024 09:48
| Güncelleme: 20-11-2024 09:52
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ilginç bir olay meydana geldi. Bir AVM'nin çatısından araç düştü, 1 kişi hayatını kaybetti. AVM'nin otoparkının üst katlarından birinde 'yüksek hızla' ilerleyen bir aracın önce bariyerlere çarptığı ardından da AVM'nin ortasına düştüğü belirtildi. Görüntülerde, yan yatmış bir sedanın alışveriş merkezinde dumanlar çıkardığı, bazı alışverişçilerin şaşkınlık içinde kaldığı, bazılarının ise sürücüye yardım etmeye çalıştığı görüldü.