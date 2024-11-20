AVM'nin çatısından araba düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum ve Samsun'dan sonra şimdi de ABD! Hareketsiz, donup kalan hayvanlar endişe uyandırdı

Berberin yanlış hareketiyle felç kalmıştı! Videonun tamamı paylaşılınca herkes şoke oldu

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Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor