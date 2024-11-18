Video Galeri>DÜNYA>Berberin yanlış hareketiyle felç kalmıştı! Videonun tamamı paylaşılınca herkes şoke oldu
Berberin yanlış hareketiyle felç kalmıştı! Videonun tamamı paylaşılınca herkes şoke oldu
18-11-2024 12:23
| Güncelleme: 18-11-2024 12:36
Hindistan'da bir berberde çekilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Günlerce konuşulan videoda, berberin yaptığı yanlış masaj hareketiyle müşterisinin felç kaldığı görüldü. Tüm dünyada viral olan olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videonun kurgu olduğu öğrenildi. Berber videonun tamamını yayımlayarak felç kaldığı söylenen adamın nasıl yürüdüğünü ve eğlendiğini paylaştı.