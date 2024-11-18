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Berberin yanlış hareketiyle felç kalmıştı! Videonun tamamı paylaşılınca herkes şoke oldu

18-11-2024 12:23 | Güncelleme: 18-11-2024 12:36
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Hindistan'da bir berberde çekilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Günlerce konuşulan videoda, berberin yaptığı yanlış masaj hareketiyle müşterisinin felç kaldığı görüldü. Tüm dünyada viral olan olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videonun kurgu olduğu öğrenildi. Berber videonun tamamını yayımlayarak felç kaldığı söylenen adamın nasıl yürüdüğünü ve eğlendiğini paylaştı.

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