Cep telefonu hırsızlığı yüzde 150 arttı! QR'lı yöntem buldular
19-11-2024 19:18
| Güncelleme: 19-11-2024 19:26
Londra'da özellikle turistler cep telefonu hırsızlığı mağduriyeti yaşıyor. Geçen yıla göre yüzde 150 artan kapkaç olaylarına karşı yeni yöntem bulundu. Londra polisi cep telefonu hırsızlığını önlemek için Clissold Park önünde cep telefonu işaretlemeye teşvik etti.
Yetkililer, suçların önlenmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve çalınan telefonların geri alınması için telefonları QR kodlarıyla işaretleyerek güvenliği artırmayı hedefliyor. Böylece telefonun takibi kolaylaşacak.