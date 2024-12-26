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Çığlık sesleri dehşete düşürdü! Kazakistan'da düşen uçağın son anları
26-12-2024 10:08
| Güncelleme: 26-12-2024 10:12
Dün Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kazanın ardından, düşüşten hemen önce uçağın içinden çekilen bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüleri çeken adamın Subkhon Rakhimov isimli Tacikistan vatandaşı olduğu, hayatta olduğu ve uçak düştükten sonra da çekim yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. İşte o dehşet anları...