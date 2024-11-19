Çocuğun ayak bileğine yapıştı kaçırmaya kalktı! Dehşet anları kamerada

Berberin yanlış hareketiyle felç kalmıştı! Videonun tamamı paylaşılınca herkes şoke oldu

İçinde kadın çalışanı olan kamyonu çaldı! İşte o anlar

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Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor