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Çocuğun ayak bileğine yapıştı kaçırmaya kalktı! Dehşet anları kamerada

19-11-2024 12:02 | Güncelleme: 19-11-2024 12:06
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

ABD'nin Florida eyaletinde okuldan eve yürüyen 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak isteyen 20'li yaşlarındaki bir kişi, çocuğa korku dolu anlar yaşattı. Çocuğun arkasından sinsice yaklaşan kişi, çocuğun ayak bileğine yapıştı ve kucağına almaya çalıştı. Cesur çocuk, saldırganı tekmeleyip, çığlıklar atmaya başlayınca ise kaçtı. Polis her yerde saldırganı arıyor, bilgi verene 5 bin dolar yani yaklaşık 174 bin TL verilecek. 

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