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Erzurum ve Samsun'dan sonra şimdi de ABD! Hareketsiz, donup kalan hayvanlar endişe uyandırdı
20-11-2024 09:46
| Güncelleme: 20-11-2024 09:55
Erzurum'da ineklerin, Samsun'da ise köpeklerin hareketsiz kaldığı görüntülerden sonra ABD'den de benzer bir video geldi. Parkta gezinti yapan bir çift, keseli sıçanın donup kaldığını fark etti. Sıçanın bir milim bile oynamaması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar ise bunun bir felaketi getirebileceğini dile getirdi.