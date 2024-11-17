Görsel şölen: Binlerce dilek feneri aynı anda gökyüzünde!
17-11-2024 15:31
| Güncelleme: 17-11-2024 15:35
Tayland'da Yi Peng (Fener) Festivali düzenlendi. Binlerce dilek feneri aynı anda gökyüzüne bırakıldı. Her yıl ay takviminin son dolunay gecesi kutlanan ve muson sezonunun bitişini simgeleyen festival renkli görüntülere sahne oldu. Havai fişek ve ışık gösterileri ile sıra dışı anların yaşandığı festivalde, fener gösterisinin yanı sıra geleneksel kıyafetler ve müziklerin yer aldığı geçiş töreni ile yöresel dans gösterileri de yer aldı.