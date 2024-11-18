İçinde kadın çalışanı olan kamyonu çaldı! İşte o anlar
18-11-2024 10:13
| Güncelleme: 18-11-2024 10:15
ABD'nin Oregon eyaletinde bir deponun otoparkından kargo kamyonu çalındı. Fakat o esnada araçta kadın bir çalışan da vardı. Çalışanlar tarafından günlük bir teslimat kamyonu çalıştırılırken bir adam aniden kamyona atladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kamyonun kabinine girip uzaklaştığı, hala içeride bulunan bir çalışanın ise hızla uzaklaşan kamyonun arkasından atlamak zorunda kaldığı görüldü. Araçla beraber kaçırılan kadın, ''Demiryolu raylarına çarpmadan önce biraz yavaşladı ve ben de atladım.'' dedi. O anlar kameraya yansıdı.