Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>DÜNYA>İçinde kadın çalışanı olan kamyonu çaldı! İşte o anlar

İçinde kadın çalışanı olan kamyonu çaldı! İşte o anlar

18-11-2024 10:13 | Güncelleme: 18-11-2024 10:15
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

ABD'nin Oregon eyaletinde bir deponun otoparkından kargo kamyonu çalındı. Fakat o esnada araçta kadın bir çalışan da vardı. Çalışanlar tarafından günlük bir teslimat kamyonu çalıştırılırken bir adam aniden kamyona atladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kamyonun kabinine girip uzaklaştığı, hala içeride bulunan bir çalışanın ise hızla uzaklaşan kamyonun arkasından atlamak zorunda kaldığı görüldü. Araçla beraber kaçırılan kadın, ''Demiryolu raylarına çarpmadan önce biraz yavaşladı ve ben de atladım.'' dedi. O anlar kameraya yansıdı.

Tuttuğu balıkları Dubai çikolatasına benzetti! İki balıkçının gülümseten diyaloğu - GÜNDEMGÜNDEM
Tuttuğu balıkları Dubai çikolatasına benzetti! İki balıkçının gülümseten diyaloğu
Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu - GÜNDEMGÜNDEM
Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?" - GÜNDEMGÜNDEM
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?"
İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı - GÜNDEMGÜNDEM
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi
Markette dehşet anları: Temas ettiği an alev aldı - GÜNDEMGÜNDEM
Markette dehşet anları: Temas ettiği an alev aldı
Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor - DÜNYADÜNYA
Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Görsel şölen: Binlerce dilek feneri aynı anda gökyüzünde! - DÜNYADÜNYA
Görsel şölen: Binlerce dilek feneri aynı anda gökyüzünde!
Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu - DÜNYADÜNYA
Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu
ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı - DÜNYADÜNYA
ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı - DÜNYADÜNYA
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı