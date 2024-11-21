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Kaplanla tehlikeli yakınlaşma! Firari hayvan kapıyı kırdı, canını zor kurtardı

21-11-2024 13:09 | Güncelleme: 21-11-2024 13:11
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

Çin'in kuzeyinde bulunan Heilongjiang eyaletinde bir çiftçi, kaplan saldırısından ucuz kurtuldu. Bölgede kaplan alarmı verilmiş, yetkililer, sakinlere evde kalmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Bir çiftçi, kısa süreliğine evinin önüne çıktığında istemsizce kaplanla tehlikeli bir yakınlaşma yaşadı. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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