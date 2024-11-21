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Paten kayan adam çarptığı kadının ölümüne neden oldu!

21-11-2024 09:17 | Güncelleme: 21-11-2024 09:19
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir parkta patenle kayan 56 yaşındaki Igor Berin, 88 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu. Patenci Igor, yaşlı kadının gezdirdiği köpeğin tasmasına takılınca olanlar oldu. Kadın ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetti. Mahkemede taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunan Berin, elektronik kelepçe takılması şartıyla bir yıl kısıtlı özgürlük cezasına çarptırıldı.

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Paten kayan adam çarptığı kadının ölümüne neden oldu! - DÜNYADÜNYA
Paten kayan adam çarptığı kadının ölümüne neden oldu!
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