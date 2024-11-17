Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>DÜNYA>Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu

Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu

17-11-2024 11:57 | Güncelleme: 17-11-2024 12:01
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Berrak Arıcan

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Türk rüzgarı esti. ''Türkiye Festivali'' renkli görüntülere sahne oldu. Japon dansçılarla beraber festivale katılanlar beraber halay çekti. Japonlardan oluşan Mehter takımının gösterisi de izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla düzenlenen festivale katılanlar, Türk lezzetlerini deneme fırsatı da buldu. Festivalde Türkiye'ye özgü hediyelik eşyalar da satıldı. 

Prof. Dr. Erdoğan'dan Akciğer kanseri için ürküten tespit! - YAŞAMYAŞAM
Prof. Dr. Erdoğan'dan Akciğer kanseri için ürküten tespit!
Kar yağışı hayatı felç etti: Onlarca kişi mahsur kaldı! - YAŞAMYAŞAM
Kar yağışı hayatı felç etti: Onlarca kişi mahsur kaldı!
Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu - DÜNYADÜNYA
Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu
Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu, ölümden saniyelerle kurtuldular - GÜNDEMGÜNDEM
Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu, ölümden saniyelerle kurtuldular
Koklaya koklaya çaldı! İlginç olay kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Koklaya koklaya çaldı! İlginç olay kamerada
Sosyal medya fenomenleri canlı yayında kapıştı: Kan aktı! - GÜNDEMGÜNDEM
Sosyal medya fenomenleri canlı yayında kapıştı: Kan aktı!
Yurdun doğusu kara büründü: Erzurum'da kar eğlencesi başladı! - YAŞAMYAŞAM
Yurdun doğusu kara büründü: Erzurum'da kar eğlencesi başladı!
Kaza yapıp ayağa kalktı, 15 dakika sonra bir kaza daha yaptı - GÜNDEMGÜNDEM
Kaza yapıp ayağa kalktı, 15 dakika sonra bir kaza daha yaptı
ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı - DÜNYADÜNYA
ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı - DÜNYADÜNYA
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı
Boğa tek hamlesiyle öldürdü! İşte o ölümcül darbe - DÜNYADÜNYA
Boğa tek hamlesiyle öldürdü! İşte o ölümcül darbe
İtfaiye aracından buz tutan yolda spin şovu! - DÜNYADÜNYA
İtfaiye aracından buz tutan yolda spin şovu!
İsrail, Kassam Tugayları'na ait tünel görüntüsü yayınladı - DÜNYADÜNYA
İsrail, Kassam Tugayları'na ait tünel görüntüsü yayınladı