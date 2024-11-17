Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu
17-11-2024 11:57
| Güncelleme: 17-11-2024 12:01
Japonya'nın başkenti Tokyo'da Türk rüzgarı esti. ''Türkiye Festivali'' renkli görüntülere sahne oldu. Japon dansçılarla beraber festivale katılanlar beraber halay çekti. Japonlardan oluşan Mehter takımının gösterisi de izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla düzenlenen festivale katılanlar, Türk lezzetlerini deneme fırsatı da buldu. Festivalde Türkiye'ye özgü hediyelik eşyalar da satıldı.