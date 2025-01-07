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Trafikte dehşet anları! Eski futbolcu trafikte tartıştığı kadını havaya kaldırıp yere fırlattı

07-01-2025 10:07 | Güncelleme: 07-01-2025 10:09
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

ABD'nin Massachusetts eyaletinde trafikte şaşkına çeviren bir kavga yaşandı. Eski Amerikan futbolcusu Gladior Kwesiah, trafikte bir kadınla tartışmaya başladı. Kwesiah, daha sonra tartıştığı kadını sert bir şekilde darbetti. Trafikte başka bir şahıs tarafından kaydedilen görüntülerde, Kwesiah'ın, Hailea Soares isimli kadını havaya kaldırıp yere fırlattığı görüldü.

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