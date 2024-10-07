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Andres Iniesta, futbolu bıraktı: Dünya futboluna damga vurdu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com
07 Ekim 2024 19:08 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 19:20
Andres Iniesta, futbolu bıraktı: Dünya futboluna damga vurdu!

Ünlü futbolcu Andres Iniesta, futbolu bıraktığını açıkladı. Iniesta, kariyerini kupalarla taçlandırdı. Andres Iniesta kariyeri boyunca 885 maçta 93 gol atıp 161 de asist yaptı.

İspanya​'nın yaşayan efsanelerinden Andres Iniesta, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. İspanya'da Barcelona​ ve milli takım ile sayısız başarılara imza atan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'da forma giyen Andres Iniesta profesyonel futbol​ kariyerini noktaladığını duyurdu. Katalanlarda altyapının ardından 2002 yılında A takıma yükselen Iniesta, 2018 yılına kadar aralıksız forma giydi.

İspanyol futbolcu 674 maçta 57 gol, 135 asiste imza atarken; 9 LaLiga şampiyonluğu, 7 İspanya Süper Kupa, 6 İspanya Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa kazandı. İspanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Iniesta, 14 kez fileleri havalandırırken, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Andres Iniesta, futbolu bıraktı: Dünya futboluna damga vurdu! - 1. Resim

2018 yılında Japonya'ya transfer olan Iniesta, Vissel Kobe takımıyla 1'i lig olmak üzere 3 kupa kazandı. Başarılı orta saha 134 kez giydiği forma altında 26 gol, 25 asistlik performans sergiledi. Iniesta, kariyerinin son döneminde ise Ağustos 2023'te Emirates Club'a imza attı ve 1 sezon sonra takımdan ayrıldı.

Andres Iniesta, futbolu bıraktı: Dünya futboluna damga vurdu! - 2. Resim

32 KUPA KAZANDI

Futbola Albacete'nin altyapısında başlayan ve 1996'da Barcelona'nın altyapısına geçen Andres Iniesta, 2002'de A takıma yükseldi. Barcelona'da A takımda 16 sezon forma giyen İspanyol orta saha 32 kupa kazandı. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'yle sözleşme imzalayan Iniesta, 5 yıl boyunca burada forma giydi.

Andres Iniesta, futbolu bıraktı: Dünya futboluna damga vurdu! - 2. Resim

885 MAÇTA 93 GOL-161 ASİST

Iniesta geçtiğimiz sezonun başında Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Emirates Club'la anlaşmış, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Andres Iniesta, futbolu bıraktı: Dünya futboluna damga vurdu! - 4. Resim

Andres Iniesta kariyeri boyunca 885 maçta 93 gol atıp 161 de asist yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com
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