Andres Iniesta, futbolu bıraktı: Dünya futboluna damga vurdu!

07 Ekim 2024 19:08 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 19:20

Ünlü futbolcu Andres Iniesta, futbolu bıraktığını açıkladı. Iniesta, kariyerini kupalarla taçlandırdı. Andres Iniesta kariyeri boyunca 885 maçta 93 gol atıp 161 de asist yaptı.

Selçuk İnan açıklamalarda bulundu! 'Çok iyi bir takıma karşı puan aldık'

Selçuk İnan açıklamalarda bulundu! 'Çok iyi bir takıma karşı puan aldık'

İspanya​'nın yaşayan efsanelerinden Andres Iniesta, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. İspanya'da Barcelona​ ve milli takım ile sayısız başarılara imza atan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'da forma giyen Andres Iniesta profesyonel futbol​ kariyerini noktaladığını duyurdu. Katalanlarda altyapının ardından 2002 yılında A takıma yükselen Iniesta, 2018 yılına kadar aralıksız forma giydi.

İspanyol futbolcu 674 maçta 57 gol, 135 asiste imza atarken; 9 LaLiga şampiyonluğu, 7 İspanya Süper Kupa, 6 İspanya Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa kazandı. İspanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Iniesta, 14 kez fileleri havalandırırken, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

2018 yılında Japonya'ya transfer olan Iniesta, Vissel Kobe takımıyla 1'i lig olmak üzere 3 kupa kazandı. Başarılı orta saha 134 kez giydiği forma altında 26 gol, 25 asistlik performans sergiledi. Iniesta, kariyerinin son döneminde ise Ağustos 2023'te Emirates Club'a imza attı ve 1 sezon sonra takımdan ayrıldı.

32 KUPA KAZANDI

Futbola Albacete'nin altyapısında başlayan ve 1996'da Barcelona'nın altyapısına geçen Andres Iniesta, 2002'de A takıma yükseldi. Barcelona'da A takımda 16 sezon forma giyen İspanyol orta saha 32 kupa kazandı. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'yle sözleşme imzalayan Iniesta, 5 yıl boyunca burada forma giydi.

885 MAÇTA 93 GOL-161 ASİST

Iniesta geçtiğimiz sezonun başında Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Emirates Club'la anlaşmış, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Andres Iniesta kariyeri boyunca 885 maçta 93 gol atıp 161 de asist yaptı.