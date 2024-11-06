Bir garip referandum! Seçimle seçimi kaldırdılar

06 Kasım 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 08:45

Orta Doğu ülkesi Katar'da anayasa değişikliği için referandum düzenlendi. Katılımın %84 olduğu referandumda sandıktan %90,6 'evet' oyu çıktı. Bununla birlikte artık ülkede seçim yapılmayacak.

Katar​'da anayasa değişikliği​ için düzenlenen referandumla birlikte sandıktan yüzde 90,6 "evet" oyu çıktı. Oylamadan çıkan sonuçla beraber ülkede seçimler kaldırıldı.

İçişleri Bakanı ve Genel Referandum​ Komitesi Başkanı Halife bin Hamed Al Sani, Katar Televizyonu'nda canlı yayınında referandum sonuçlarını açıkladı. Referanduma katılım oranının yüzde 84 olduğunu belirten Al Sani, geçerli oyların yüzde 90,6'sının anayasa değişikliklerini onayladığını duyurdu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün referanduma katılarak anayasa değişikliklerine 'evet' oyu veren Katarlılar, geçmişten gelen birlik, dayanışma ve vatan sevgisinin meyvelerini kutladılar. Birlik ve adalet gibi değerlerimizi koruyacak ve onlara sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Liderlik ile halk arasındaki güçlü bağı ve yönetici ile halk arasındaki sevgi ve güveni yansıtan bu referandumun başarısından dolayı Sayın Emirimi ve Katar halkını tebrik ediyorum. Referandum, sadakat ve aidiyet ruhunu gözler önüne serdi; Yüce Emir'e, vefalı halkımıza ve aziz vatanımıza, anayasaya sözde ve eylemde sadık kalma taahhüdümüzü yineliyoruz."

ARTIK SEÇİM YOK

Katar'da yüzde 84 katılım ile yapılan "seçimlerin yapılmaması" ile ilgili referandumda "yüzde 90 evet" çıktı. Ülkede artık seçim yapılmayacak.