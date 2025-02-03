Ege Denizi'nde depremler sürüyor: Miçotakis'ten olağanüstü toplantı: Okullar tatil, etkinlikler iptal

03 Şubat 2025 01:12 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 01:39

Ege Denizi'nde son 10 gün içinde 380’den fazla deprem meydana geldi. Özellikle 3 Şubat itibarıyla sarsıntıların sıklığında gözle görülür bir artış yaşanırken, son 24 saatte 4 büyüklüğünün üzerinde yaklaşık 10 deprem kaydedildi. Bölgedeki bu hareketlilik halk arasında büyük deprem endişesine yol açarken, Başbakan Kiryakos Miçotakis, pazar akşamı acil bir toplantı düzenleyerek kararlar aldı.. Toplantının ardından halka, güvenlik önlemlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Sismik hareketliliğin etkilediği bölgelerde okullar tatil edildi. İşte son depremler...

Şubat ayıyla birlikte Ege Denizi'nde sismik hareketlilik Şubat ayında endişe verici şekilde arttı. AFAD’ın aktardığı son verilere göre, 3 Şubat Pazartesi günü de bölgede depremler devam ediyor. Peş peşe meydana gelen sarsıntılar, bölgede daha büyük bir depremin yaşanabileceği endişesini artırıyor. Uzmanlar ve yetkililer, gelişmeleri yakından takip ederken, vatandaşlara dikkatli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuyor.

Yunanistan’ın Ege adalarında son günlerde meydana gelen artan sismik hareketlilik nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis’in başkanlığında, hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla pazar gecesi olağanüstü bir toplantı düzenlendi.

AFAD'IN EGE DENİZİ'NDE SON DEPREM KAYITLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

400'E YAKIN DEPREM OLDU

Başta Santorini olmak üzere, Ege Denizi’ndeki adalarda meydana gelen küçük ölçekli depremler, yetkilileri harekete geçirdi. Atina Jeodinamik Enstitüsü’nün verilerine göre, bölgede 24 Ocak’tan bu yana 380’den fazla sarsıntı kaydedildi. Bu gelişmeler üzerine, hükümet sismik hareketliliğin nedenleri ve olası büyük bir depreme karşı alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, alınan kararların tamamen tedbir amaçlı olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan yetkililerin belirlediği kurallara uymalarını istedi.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL

Deprem riskine karşı önlem olarak, Amargos Adası Belediyesi 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Aynı zamanda, bölgedeki tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek, halkın kalabalık kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması gerektiği bildirildi.

Önlemlerin genişletildiği Santorini’ye ise arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede görev yapacak ekiplerin çalışmaları için çadırlar kuruldu, ayrıca arama kurtarma köpekleri ve insansız hava araçları destek amacıyla adaya gönderildi. Olası bir depremde yapılara zarar verebileceği düşüncesiyle adadaki bazı havuzların boşaltıldığı da öğrenildi.

2012'DE DE YAŞANMIŞ 14 AY SÜRMÜŞTÜ

Santorini Adası'nda 2012 yılında artan sismik aktivite, yaklaşık 14 ay boyunca devam etti. Ancak bu süre zarfında herhangi bir volkanik patlama meydana gelmedi.

MÖ 1600'DE BÜYÜK PATLAMA YAŞANDI

Volkanik yapıya sahip olan Santorini’de bilinen en büyük patlama MÖ 1600 yıllarında gerçekleşti. Bu patlamanın etkisiyle adanın yaklaşık 73 kilometrekarelik bir bölümü sular altında kaldı.

Günümüzde, Santorini’den teknelerle ulaşılabilen ve büyük patlama sonrası su altında kalan bir kısmıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ilgi gösterdiği popüler ziyaret noktalarından biri haline geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yetkililer süreci yakından takip ederken, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Deprem riskine karşı alınan tedbirlerin, ilerleyen günlerde yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak güncellenebileceği kaydedildi.