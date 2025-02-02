Ege'de deprem hareketliliği sonrası flaş talep! Okulları tatil edin

02 Şubat 2025 06:57 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 07:16

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son 24 saatteki sismik hareketlilik sonrası Risk Komitesi okulların kapatılması ve kapalı alanlardaki toplantılardan kaçınılması yönünde bir deklarasyon yayımladı.

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Yunanistan güneydoğusunda yer alan Kiklad Takımadaları'nın en büyüklerinden Santorini'de son 24 saat içinde birbiri ardına meydana gelen depremler bölgede büyük paniğe neden oldu. Volkanik adalar grubunun bu sismik hareketliği nedeniyle toplanan Sismik Tehlike Değerlendirme Bilimsel Komitesi olası yıkıcı bir depreme karşı bölgede çeşitli önleyici tedbirler alınması gerektiğine işaret eden bir karar metni yayımladı.

PROFESÖR VE KOMİTESİ TOPLANDI

Duyuruda, Yunan Sismoloji Derneği Başkanı Profesör Efthimios Lekkas'ın önderliğinde toplanan komitenin Thira ve Amorgos adaları arasındaki deniz alanında son iki 24 saatlik sismik aktiviteyi gözlemlediği belirtildi. Komitenin tüm verilerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, oybirliğiyle aldığı karaları açıkladı.

Prof. Dr. Efthimios Lekkas

KAPALI ALANLARDA KALABALIK DURMAYIN

Karar metninde sismik hareketliliğin volkanik aktiviteyle ilgisi olmadığı, deniz altı faylarından kaynaklandığı belirtilirken yerel yönetime okulların pazartesi günü tatil edilmesini de içeren bir dizi öneri sunuldu. Metinde vatandaşların kapalı alanlarda kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları, Ammoudi limanlarına ve Fira Eski Limanı'na giriş ve konaklamadan kaçınılması gerektiği de belirtildi. Uygun görülmesi durumunda benzer bir toplantının tekrar edilebileceği de vurgulandı.

Tarih boyunca çok büyük depremlerin yaşandığı Santorini Adası'nda son büyük deprem 1956'da meydana gelmişti. 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami de meydana gelmiş iki doğa olayının yıkıcı etkisiyle 53 kişi hayatını kaybetmiş 100'e yakın kişi de yaralanmıştı.