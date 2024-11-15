Elmastan binlerce kat daha değerli! Hollywood'un gözdesi Diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

15 Kasım 2024 09:07 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:31

Dünyada sadece Türkiye'nin Muğla ilinde çıkarılan Diaspor taşı, benzersiz renk değiştirme özelliğiyle değerli taşlar arasında dikkati çekiyor. Bu nadir taş, ışığa bağlı olarak renk değiştirebilme yeteneği sayesinde diğer değerli taşlardan ayrılıyor. Elmastan 10 bin kat daha değerli olduğu bildiriliyor.

Renk değiştirmesi ile bilinen ve Hollywood ünlüleri tarafından da kullanılan diaspor taşı sadece Türkiye'de bulunuyor. Elmastan 10 bin kat daha değerli olan taş, renk değiştirme özelliğiyle ön plana çıkarken, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Elmas ile yarışan diaspor taşının en önemli takipçileri Hollywood ünlülerinden oluşuyor.

Mücevher değerindeki diaspor taşı dünya üzerinde sadece Muğla'da bulundu. Elmastan daha değerli olan taş dünya üzerinde ışığa göre renk değiştirebilen çok az kıymetli taşlardan bili olarak biliniyor.

KIYAFET BİLE RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Diaspor taşı, gün ışığında yeşil, mum ışığında da pembe renk olabiliyor. Öte yandan bu iki renk taşın renk skalasında iki uç noktadan beliriyor. Yeşil ve pembe arasındaki birçok ton gün ışığında, ortamdaki ışığa hatta bazen kıyafete göre değişebiliyor.

HOLLYWOOD'UN GÖZDESİ

Hollywood ünlülerinin gözdesi haline gelen Diaspor taşı, Türkiye dışında başka bir yerde doğal olarak bulunmuyor. Özellikle bir Türk tasarımcı tarafından tasarlanan diaspor taşından yapılmış bir yüzük, Hollywood'un dikkat çeken yıldızlarından birisi tarafından kullanılarak popülaritesini daha da artırdı.