En yetkili isim açıkladı! İşte Volkswagen’deki büyük krizin sebebi

05 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:03

Alman otomotiv devi Volkswagen, uzun süredir kriz içinde. Şirketin CEO’su Oliver Blume, Avrupa’daki düşük talep ve Çin'den gelen düşük gelirlerin, şirketin yıllardır süregelen yapısal sorunlarını ortaya çıkardığını ve bu nedenle maliyet düşürme programının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Son dönemde Volkswagen satışlarında büyük bir düşüş yaşandı. Şirketin üçüncü çeyrekteki satışları yüzde 8 oranında geriledi. Bu yılın ilk dokuz ayında ise kârlılık yüzde 30 oranında düştü. Blume, bu durumun Volkswagen’in yıllardır çözüm bulamadığı yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirtti. Şirket, eski gücüne kavuşmak için maliyetleri ciddi oranda düşürmek zorunda.

FABRİKALARININ KAPATILMASI GÜNDEMDE

Fabrika kapatma kararı Almanya’daki bazı bölgelerde endişeye yol açtı. Özellikle Wolfsburg gibi tamamen otomotiv sektörüne dayalı bölgelerde, bu tür kararların halkın ekonomik koşullarını derinden etkilemesi bekleniyor.

Almanya'nın otomotiv kalelerinden olan Dresden ve Osnabruck fabrikalarının kapatılması gündemde.

CEO FEDAKARLIK İSTEDİ

Volkswagen, tasarruf tedbirleri kapsamında radikal adımlar atmaya hazırlanıyor. CEO Blume, “Şirketi yeniden güçlü kılmak için köklü değişiklikler şart” diyerek bu zor dönemde fedakarlık yapılması gerektiğini vurguladı.

Alman hükümeti ve otomotiv sektörü temsilcileri, olası kapatmaların istihdam ve bölgesel ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle çözüm arayışlarını sürdürüyor. Ancak tüm bu çabalara rağmen, dev şirketin geleceği belirsizliğini koruyor.