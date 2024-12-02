Giresun'da dehşet: Alzheimer hastası, eşini odunla öldürdü!

02 Aralık 2024 23:50 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:53

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde yaşanan olayda, Alzheimer hastası olduğu öne sürülen 84 yaşındaki yaşlı, eşinin başına odunla vurdu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun​'un Kovanlık ilçesinde Alzheimer​ hastası olduğu öne sürülen A.D. (84) ile eşi Emine D. (80) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Tartışma sırasında A.D., eline geçirdiği odunla eşinin başına vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine D.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaşlı kadının cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, A.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.