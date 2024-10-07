İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in annesi konuştu: Keşke ben ölseydim

07 Ekim 2024 21:31 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 21:41

İstanbul Fatih'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından korkunç şekilde öldürüldü. Türkiye günlerdir bu vahşeti konuşurken katil Semih Çelik'in annesi konuştu. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu öne süren anne "Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi" dedi.

İstanbul​ Fatih​'te Semih Çelik​ isimli katil, önce evine davet ettiği Ayşenur Halil'i daha sonra da surlara çağırdığı İkbal Uzuner​'i korkunç şekilde öldürdü. İkbal Uzuner​'i Edirne Surlarında parçalayan katil, büyük bir sakinlikle surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni detaylar ortaya çıkarken, katil Semih Çelik​'in annesi konuştu.

"İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan anne, "Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şeyi yok dediler. Eve ambulans çağırdım bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım yandım bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim. Ne olduysa pandemi sonrası odasına kapanınca oldu. Oğlumdaki durumu görünce ben İkbal'in ailesine ulaşıp kızınızı uzak tutun. Oğlum iyi değil kızınızı alın kaybedin dedim. Okuldan naklini aldılar ama bağlantıları yine kopmadı. İkbal de geçen yıl hap içip intihar girişiminde bulunmuştu. Ondan sonra bir süre uzaklaştılar ama yine de bağlantıları kopmadı" diye konuştu.

CİNAYET GÜNÜ NE YAŞANDI?

Olay gününü Semih2in kendisini görüntülü aradığını belirten anne, "Oğlum ne yapıyorsun nasılsın dedim. Anne iyiyim Ayşenur yanımda şimdi lavaboda, çekiniyor ekrana girmek istemiyor dedi. Biraz sağdan soldan sohbet ettik kapattı. Hiçbir anormallik sezmedim. Oğluma ne olduysa koronavirüs sonrası uyuşturucu kullanımında oldu" dedi.

"O PARAYLA UYUŞTURUCU ALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Oğlunun resim çizmeye meraklı olduğunu söyleyen anne, "Ama ben öyle kötü çizimlere denk gelmedim. Ben ilk kez gördüm öyle bir çizimi. Sürekli tabiat çizerdi, bazen kadın resimleri çizerdi. Bana gösterirdi. Oğlum insanlarla konuşmasını bilen boş konuşmayan biriydi. Donanımlı okumayı seven bir çocuktu. Kasap olarak işe girdiğinde biraz parası oldu muhtemelen o dönem de uyuşturucu alıyordu. Onun dışında benim verdiğim harçlıklarla geçinirdi. O parayla uyuşturucu alması mümkün değil" diye konuştu.

"KIZLAR ÖLECEĞİNE KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Çelik'in annesi, "Ben çok büyük acı çekiyorum, evladım günlerdir toprakta ama ben o kızlar için üzülüyorum çaresiz kaldım. Oğlumun sorununu çözemedim, intihara meyilliydi keşke sadece kendi gitseydi. Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi. Ben de bir anneyim ben ister miyim bir annenin önüne evladının kafası atılsın" ifadelerini kullandı.