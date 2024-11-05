Maaşlara yüzde 38 zam aldılar! Dünya devinde üretim başlıyor

05 Kasım 2024 10:41 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:50

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Boeing'de haftalardır devam eden grev fabrikanın faaliyetlerini durdurma noktasına getirmişti. Yüzde 30'luk maaş zammını reddeden sendika Boeing'le yüzde 38 zam konusunda anlaşmaya vardı.

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Boeing, grevde olan fabrika işçileri için yaptığı yüzde 30'luk zam teklifini geri çekmesi krize neden olmuş ve şirketi yaklaşık 7 haftadır süren üretim krizine sokmuştu. İşçi grevinin faturası günlük 100 milyon dolar olduğu hesaplandı. Eylül ayında başlayan grev sona erdi. Şirketin son sunduğu anlaşma teklifini kabul eden işçiler, yüzde 38 maaş zammı ve çeşitli ek ödemelerle iş başı yapacak.

YÜZDE 38 ZAM VE 12 BİN DOLARLIK BONUS

Boeing’in Seattle bölgesindeki fabrikalarında çalışan işçiler, yeni sözleşme kapsamında dört yıl boyunca yüzde 38 oranında maaş zammı, 12 bin dolarlık bir imza bonusu ve artırılmış bir emeklilik katkısı alacak. Sendikanın desteklediği bu yeni teklife kadar işçiler, daha önce sunulan iki farklı teklifi geri çevirmişti.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Sendikadan yapılan açıklamada, “Her müzakerede ve grevde, elde edebileceğimizin en fazlasını aldığımız bir nokta olur. Bu noktaya geldik ve daha düşük bir teklif alma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz,” denildi.

UÇAK ÜRETİMİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Grev boyunca Boeing’in üretim hatlarında büyük bir duraksama yaşandı. 737, 767 ve 777 model uçakların üretimi aksarken, bu durum şirketin mali yapısına ciddi bir darbe vurdu. Ekim ayındaki zayıf istihdam rakamlarının nedenlerinden biri olarak da Boeing’deki üretim duraklaması gösterildi. Uzmanlar, geçen ay ABD ekonomisinde sadece 12.000 yeni istihdamın sağlandığını ve bunun beklentilerin çok altında olduğunu belirtti.

Boeing, son dönemde yaşanan teslimat gecikmeleri ve düzenleyici kurumların yaptırımları nedeniyle müşteri güvenini yeniden inşa etmekte zorlanıyor. Şirketin imajını tazelemek için adımlar atması ve uçak teslimatlarını hızlandırması bekleniyor.