Narin Güran'ın annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!

15 Eylül 2024 21:45 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 22:01

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu anne Yüksel Güran'ın ifade verdiği esnada fotoğrafı ortaya çıktı. Annenin kolunda kelepçeli olması ise dikkat çekti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelip Narin için istediler: Şehitlik mezarlığına taşınsın!

Türkiye'nin dört bir yanından gelip Narin için istediler: Şehitlik mezarlığına taşınsın!

Diyarbakır​'da 21 Ağustos günü kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran​'ın soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in annesi Yüksel Güran'ın ifade verirken fotoğrafı ortaya çıktı.

Soruşturmada Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KELEPÇELİ İFADE VERDİ!

Ekol TV'de yer alan habere göre, Narin'in annesi Yüksel Güran'ın ifade verdiği sırada fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta Güran'ın ifade verdiği sırada kelepçeli olduğu da görüldü.

NARİN GÜRAN​ CİNAYETİ SORUŞTURMASI...

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, muhtar olan ve aynı zamanda Narin Güran​'ın amcası Salim Güran​, 2 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Diyarbakır​ Valisi Murat Zorluoğlu, 8 Eylül sabahı saat 08.45 civarında Narin Güran​'ın Eğertutmaz Deresi kıyısında, çuval içinde, üzeri taşlarla örtülmüş halde ölü bulunduğunu açıklamıştı. İlk incelemelere göre, küçük kızın öldürüldükten sonra bir çuvala yerleştirilip dere kenarına bırakıldığı ve üzerinin doğal bir görüntü oluşturacak şekilde dallar ve taşlarla kapatıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar​ (48), jandarmada verdiği ifadesinde, amca Salim Güran'ın kendisine 200 bin lira karşılığında küçük kızın cansız bedenini dereye bırakmasını teklif ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadesinde ise, amca Güran'ın kendisine, "Arif'in kızını öldürdüm, cesedi ortadan kaldırmazsan seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.