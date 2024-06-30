Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu! Taksim Meydan, İstiklal, Turnacıbaşı ve Yeni Çarşı Caddesinde işi olanlar dikkat

30 Haziran 2024 10:03 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:03

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İstanbullular için kritik duyuru yayınlandı.

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal medya platformlarından yapılan protesto yürüyüşü hakkında açıklama yaptı.

Bu kapsamda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla, Beyoğlu’nda gerçekleşecek olan yürüyüş nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacak.

Beyoğlu’nda gerçekleşecek olan yürüyüş nedeniyle belirtilen yollar saat 10.00 itibariyle trafiğe geçit vermeyecek.

30 Haziran kapanacak yollar şöyle;

Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan İstikameti, Taksim Meydan (Büfeler Önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne Giriş-Çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak- Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak Ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi İstikameti, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti, Tak-I Zafer Caddesi.

İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollar için alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi gösterildi.