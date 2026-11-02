BİM 8-10 Kasım aktüel ürünler market kataloğu yoğun ilgi görüyor. Elektronik ev ürünlerinden davlumbaz, ocak, fırın, ütü, şarjlı süpürge, toz torbasız süpürge gibi ürünler, uygun fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Peş peşe yayımlanan 6-8 Kasım aktüel kataloğunda giyim ürünleri dikkat çekti. Pijama takımı, termal tayt, eldiven, şal, ayakkabı, omuz çantası, ev botu, terlik çeşitleri bulunuyor. Çift Kişilik Battaniye 729 TL olurken benzer şekilde aynı markanın Nevresim Seti ise 999 TL’den kasalardan alınabilecek. Kapı Önü Paspası 99 TL, 2’li Düdüklü Tencere Seti 1.450 TL, 3 Katlı Kurutmalık 1.090 TL, 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı ise 1.990 TL olacak. Tek Fiyat Emaye Ürünler ise 549 TL’den satışa çıkacak. Saklama kabı, makarna tabağı, cam meşrubat bardağı, desenli kupa, çerezlik seti, tepsi, fincan takımı, sabunluk seti ve diğer birçok ürün müşterileri bekleyecek. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 8-10 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Özetle

HABERİN ÖZETİ 8-10 Kasım BİM aktüel ürünler market kataloğu 2026 listesi! Battaniye, nevresim seti, tencere, kurutmalık ve elektronik ev eşyaları geliyor BİM'in 1-8 Kasım tarihleri arasındaki aktüel ürünler kataloğu, elektronik ev ürünleri, giyim ürünleri, mutfak gereçleri ve çeşitli gıda ürünleriyle müşterilerin ilgisini çekiyor. BİM'in 1-8 Kasım aktüel ürünler kataloğunda elektronik ev ürünleri (davlumbaz, ocak, fırın, ütü, süpürge çeşitleri), giyim ürünleri (pijama takımı, termal tayt, ayakkabı, çanta vb.), mutfak gereçleri (tencere setleri, yemek takımları, saklama kapları) ve çeşitli gıda ürünleri yer alıyor. 8 Kasım aktüel ürünler kataloğunda 50 inç QNED AI MiniLED 4K Smart TV 32500 TL, 65 inç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28900 TL, 43 inç Full HD QLED Google TV 12900 TL ve 32 inç Full HD Android TV 10900 TL gibi televizyon modelleri bulunuyor. 6 Kasım aktüel kataloğunda 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1990 TL, Çift Kişilik Battaniye 729 TL, Nevresim Seti 999 TL, 2’li Düdüklü Tencere Seti 1450 TL ve 3 Katlı Kurutmalık 1090 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 4 Kasım aktüel ürünler listesinde Nofrost Buzdolabı 490 L 35450 TL, 9 kg Çamaşır Makinesi 20900 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 17900 TL ve Akıllı Kedi Tuvaleti 12900 TL gibi büyük ev aletleri yer alıyor. 3 Kasım aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünlerinden Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 429 TL, Osmancık Pirinç 5 kg 329 TL, Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g 199 TL ve Kakaolu / Limonlu Kek 159 TL gibi ürünler bulunuyor. 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunda ise oyuncak çeşitleri ve çeşitli elektronik oto ürünleri (drone, hava pompası, telefon tutucuları vb.) yer alıyor.

BİM 10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI



Dana Kangal Sucuk 400 g: 289,00 TL

%0,5 Yağlı Süt 1 L: 41,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 419,00 TL

Laktozsuz Kefir 1 L: 89,50 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g: 155,00 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g: 159,00 TL

Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g: 279,00 TL

Labne 3x150 g: 155,00 TL

Ayran 1 L: 52,50 TL

Dilimli Cheddarlı Peynir 200 g: 129,00 TL

Quark 140 g: 54,50 TL

Ayran 200 ml: 10,00 TL

Orman Meyveli Süt 200 ml: 16,00 TL

%20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml: 21,50 TL

Kakaolu Protein Milkshake 310 ml: 49,50 TL

Yaban Mersinli ve Vanilya Aromalı Yoğurt 250 ml: 35,00 TL

Hindi Füme 2x90 g: 69,00 TL

Mantı 1 kg: 215,00 TL

Piliç Döner 200 g: 49,00 TL

Çıtır Tavuk Burger 720 g: 249,00 TL

Çıtır Tavuk Parçaları 700 g: 209,00 TL

Piliç Schnitzel 1000 g: 139,00 TL

Karadut Özü 670 g: 229,00 TL

Bisküvili Dolgulu Mini Yumurta Çikolata 86 g: 119,00 TL

Siyah Çay 1 kg: 320,00 TL

Gazlı İçecek Kola 4x1 L: 179,00 TL

Karışık Tropik Meyveli İçecek 1 L: 42,50 TL

Filtre Kahve 250 g: 199,00 TL



Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü: 79,00 TL

Çamaşır Sodası 500 g: 55,00 TL

Bebek Bezi Aylık Paket: 425,00 TL

Kağıt Havlu 3 Katlı: 219,00 TL

Tuvalet Kağıdı 3 Katlı: 359,00 TL

Islak Havlu 4x70'li: 99,00 TL

Çek-Al Mendil 3 Katlı: 32,50 TL

Günlük Ped: 49,50 TL

Hijyenik Ped Gece: 139,00 TL

Kağıt Havlu Alttan Çekmeli: 135,00 TL

Mini Islak Mendil: 49,00 TL

Kıvamlı Klasik Çamaşır Suyu 4 L: 119,00 TL

Ultra Çamaşır Suyu 5 L: 259,00 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 209,00 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml: 209,00 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml: 125,00 TL

Toz Deterjan 12 kg: 449,00 TL

Katı Sabun 1000 g: 135,00 TL

Fön Suyu 240 ml: 169,00 TL

Saç Maskesi 25 ml: 25,00 TL

Şampuan 625 ml: 179,00 TL

Bulaşık Makinesi Tableti: 279,00 TL

Bulaşık Makinesi Kokusu: 49,00 TL

Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml: 39,50 TL

Kraft Pişirme Kağıdı: 45,00 TL

Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml: 149,00 TL

Parfüm 50 ml: 199,00 TL

Deodorant 150 ml: 79,00 TL

Duş Jeli 1 L: 95,00 TL

Sıvı Sabun 750 ml: 59,50 TL

Vücut Losyonu 500 ml: 89,00 TL

Çekmece/Dolap Kokusu 19 g: 24,50 TL

BB Krem 50 ml: 249,00 TL

Kağıt Yüz Maskesi: 35,00 TL

Hydrojel Gözaltı Maskesi: 55,00 TL

Kadın 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı: 145,00 TL

Kedi Yağ Mama 4x85 gr: 78,50 TL









BİM 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BROŞÜRÜ

50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV: 32500 TL

65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 28900 TL

43 İnç Full HD QLED Google TV: 12900 TL

32 İnç Full HD Android TV: 10900 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9990 TL

Oyuncak Araçlar: 399 TL

Kutu Oyunu Çeşitleri: 349 TL

Pastel Renkler Fosforlu Kalem 4'lü: 99 TL





BİM AKTÜEL KATALOĞU 6 KASIM 2026 ÜRÜNLERİ VE FİYAT LİSTESİ

18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1990 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler: 549 TL

Desenli Emaye Kase/Makarna Tabağı: 349 TL

Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li: 319 TL

Metal Patates/Soğan Kabı: 299 TL

Metal Ekmek Kutusu: 259 TL

Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li: 219 TL

Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı: 189 TL

Kilitli Saklama Kabı ~1150 cc: 159 TL

Cam Meşrubat Bardağı 3'lü: 159 TL

Tokyo Gravürlü Cam Kase ~2600 cc: 149 TL

Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL

Derin Kilitli Saklama Kabı ~700 cc: 139 TL

Su Bardağı 3'lü: 139 TL

Cam Su Bardağı 3'lü: 139 TL

Desenli Rimli Tepsi: 139 TL

Desenli Kupa ~280 ml: 129 TL

Kilitli Saklama Kabı ~720 cc: 119 TL

Tokyo Gravürlü Cam Kase ~1500 cc: 109 TL

Kilitli Saklama Kabı ~375 cc: 89 TL

Desenli Meşrubat Bardağı: 85 TL

2'li Düdüklü Tencere Seti: 1450 TL

3 Katlı Kurutmalık: 1090 TL

Tava Seti: 649 TL

Çelik Kesme Panosu: 629 TL

Wok Tava ~28 cm: 429 TL

Bıçak + Soyacak Seti 4'lü: 329 TL

Akasya Kase ~20 cm: 329 TL

Saplı Örgülü Organizer: 289 TL

Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL

Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu ~23 L: 219 TL

Çekmece İçi Kaşıklık: 159 TL

Bambu Sunumluk/Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL

Dikiş Kutusu ~6 L: 139 TL

Kesme Panosu: 109 TL

Akasya Sunumluk Çeşitleri: 99 TL

Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL

Saklama Kabı Seti ~750 ml (3'lü): 49 TL

Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL

Saklama Kabı Seti ~450 ml (3'lü): 39 TL

BİM 4 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 2026

Nofrost Buzdolabı 490 L: 35450 TL

Nofrost Buzdolabı 300 L: 22900 TL

9 kg Çamaşır Makinesi: 20900 TL

Buzdolabı 330 L: 19900 TL

8 kg Çamaşır Makinesi: 19900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi (BMS): 17900 TL

9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 17900 TL

8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 16900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi (BM): 15900 TL

Akıllı Kedi Tuvaleti: 12900 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı: 7500 TL

Kahve Köşesi Dolabı: 3950 TL

Kitaplıklı Çalışma Masası: 3650 TL

Kameralı Akıllı Mama Kabı: 2900 TL

2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 2550 TL

Tek Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2550 TL

14 Sepetli Oyuncak Dolabı: 2550 TL

Otomatik Su Pınarı: 1390 TL

BİM MARKET 3 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Kakaolu / Limonlu Kek: 159 TL

Hindistan Cevizli Krema: 149 TL

Çiğ Karışık Kuruyemiş: 149 TL

Vanilya Aromalı Gofret: 119 TL

Kuru Meyve Çeşitleri: 109 TL

Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata: 199 TL

Ezme Çeşitleri: 199 TL

Kakaolu Fındıklı Krema: 179 TL

Granola Bar Çeşitleri: 89 TL

Bütün Bademli Tablet Çikolata: 79 TL

Yer Fıstığı Ezmeli Bol Sütlü Çikolata: 79 TL

Kurabiye Çeşitleri: 99 TL

Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek: 59 TL

Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı: 59 TL

Patates Cipsi Tarçınlı Çörek Aromalı: 52.50 TL

Patates Cipsi Tatlı ve Acı Bal Aromalı: 52.50 TL

Bitter Çikolatalı Gofret: 49 TL

Hindistan Cevizli Bar Çikolata: 49 TL

Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker: 49 TL

Maden Suyu 6x200 ml: 49.50 TL

Karabuğday Patlağı: 45 TL

Şekersiz Sakız Çeşitleri: 35 TL

Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek: 25 TL

Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L: 429 TL

Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL

Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL

Biber Salçası Çeşitleri 1450 g: 189 TL

Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179 TL

Tahin 1 kg: 159 TL

Salatalık Turşusu 2550 g: 145 TL

Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL

Nohut 2,5 kg: 139 TL

Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasülye 1 kg: 125 TL

Buğday Unu 5 kg: 115 TL

Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL

Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL

Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL

Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL

Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL

Lavaş Tortilla Unlüx 720 g: 64.50 TL

Glutensiz Bakliyat Makarnası Çeşitleri 250 g: 55 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg: 55 TL

Hamur Kabartma Tozu 20x10 g: 49 TL

%1,5 Yağlı Süt 1 L: 44.50 TL

Körili Noodle 5x75 g: 39.50 TL

Sos Çeşitleri: 39.50 TL

Şekerli Vanilin 20x5 g: 36 TL

Makarna Çeşitleri 500 g: 23.50 TL

Toz Deterjan 9 kg: 495 TL

Bebek Bezi: 399 TL

Yüz Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 359 TL

Yüz Bakım Kremi 50 ml: 329 TL

Göz Bakım Kremi 15 ml: 289 TL

Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 249 TL

Tuvalet Kağıdı: 235 TL

Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 189 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L: 189 TL

Çamaşır Suyu 5 L: 180 TL

Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL

Şampuan 600 ml: 179 TL

Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek: 169 TL

Kuru Kedi Maması 1,5 kg: 165 TL

Peeling 200 ml: 169 TL

Kağıt Havlu: 155 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL

El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL

Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL

Katı Sabun 800 g: 129 TL

Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL

Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL

Uzun Günlük Ped: 109 TL

Sıvı Sabun 3 L: 109 TL

Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL

Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL

Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL

Köpük Gücü 450 ml: 99 TL

Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL

Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL

Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL

Yüzey Temizlik Havlusu: 78 TL

Duş Jeli 450 ml: 69 TL

Desenli Pişirme Kağıdı 16'lı: 65 TL

Doğada Çözünebilen Islak Havlu 60'lı: 59 TL

Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili: 45 TL

Büzgülü Çöp Torbası: 35 TL

Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL

Güzellik Sabunu 90 g: 29 TL

Desenli Peçete 20'li: 19.50 TL

Yaş Kedi Maması 100 g: 20 TL

BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yapay Salon Bitkileri: 1590 TL

Dönen Şehir Seti: 1190 TL

Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL

Öğrenci Bebek: 679 TL

Oyuncak Ev: 659 TL

Pelüşlü Oyun Evi: 449 TL

Dans Eden Robot: 399 TL

Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu: 379 TL

Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL

Bahçıvan / Tamir Seti: 319 TL

Tekli Arabalar: 229 TL

Römorklu Traktör: 209 TL

Dollyland Minkie Moda Bebek Seti: 199 TL

Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL

Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL

Buz Tuzağı: 129 TL

Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL

Hikaye Kitapları: 55 TL

Güvende Çocuk Kitapları: 45 TL

Boyama Kitapları: 45 TL

Kazanlı Ütü: 19900 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11250 TL

Şarjlı Süpürge: 11900 TL

IPL Lumea: 10250 TL

Toz Torbasız Süpürge: 7900 TL

Azur Ütü: 3990 TL

Pil Çeşitleri: 159 TL

Drone: 7250 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2490 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 1990 TL

Kask Arkası Led Ekran: 1390 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1130 TL

Motosiklet Motor Kaskı: 799 TL

Titreşim Engelleyicili Telefon Tutucu: 799 TL

Araç Arkası Led Yazı Şeridi: 799 TL

Motosiklet Brandası: 590 TL

Motosiklet Tozluk: 499 TL

Araç İçi Ayak Altı Aydınlatma: 499 TL

Plastik Kancalı File Ahtapod: 399 TL

Araç İçi Led Göz: 399 TL

Araç İçi Kapı Aydınlatma: 399 TL

Çocuk Emniyet Kemer Yastığı: 399 TL

Araç İçi Led Aydınlatma: 249 TL

Araç İçi Kaydırmaz: 199 TL

Araç Led Işık: 199 TL

Led Işıklı Araç İçi Küllük: 159 TL

Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL

Oto Bel Desteği: 149 TL

Şarjlı Led Flașör: 129 TL

Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 129 TL

2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL

Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL

Teleskopik Cam Ayna Silici: 119 TL

Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL

Araç Bagaj Lastiği: 79 TL

Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL

Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1750 TL

Oto Koltuk Kılıf Seti: 1190 TL

Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1190 TL

Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL

Carplay Wirelles Adaptörü: 799 TL

Arka Koltuk Telefon Tablet Tutucu: 799 TL

Araç Hava Temizleyici: 699 TL

Oto Kauçuk Paspas: 699 TL

Araç Park Sensörü: 699 TL

Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL

Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL

Araç İçi Fm Transmitter: 249 TL

Oto Bagaj Depolama Çantası: 249 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL

Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Bardaklık: 199 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç Lastik Tamir Kit: 199 TL

Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL

Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL

Araç Güneşlik Organizer: 149 TL

Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL

Kauçuk Çekçek: 139 TL

Çift Silikon Araç Cam Sileceği 45cm: 129 TL

Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60cm: 129 TL

Araç İçi Bardak Tutucu: 99 TL

Arka Koltuk Numaratör: 49 TL