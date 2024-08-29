Çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı! 2025 yılı yeni destek sistemi açıklandı

29 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:14

Tarımda yeni üretim modeli açıklandı. Destek sistemi değişti. Cumhurbaşkanı kararına göre, 2025 yılından itibaren gübre ve mazot desteği ile 17 üründe verilen fark ödemesi (prim) desteği kaldırıldı. eni destek sisteminde, 2025 yılı için dekar başına 244 liralık katsayı olacak.

ÇİFTÇİ DESTEKLERİ KALDIRILDI

2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni modelde destek katsayı değeri ve destekleme tutarının hesaplanmasında 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekara 244 TL olacak. Planlı üretim ürünlerinde destek katsayısı değişecek.

2025 YILI İÇİN DEKAR BAŞINA 244 LİRALIK KATSAYI

Yeni destek sisteminde, 2025 yılı için dekar başına 244 liralık katsayı belirlendi.

Yeni modelde, arpa, aspir, ayğlık ayçiçeği, buğday, kolza (kanola), kuru fasulye, mercimek, dane mısır, nohut, kütlü pamuk, patates, kuru soğan, soya ve yem bitkileri planlama kapsamına alındı.

2025 yılından itibaren gübre ve mazot desteği ile 17 üründe verilen fark ödemesi (prim) desteği tamamen kaldırıldı

Çiftçi 2024'te son kez gübre, mazot ve prim desteği alacak.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİ 3 YILLIK AÇIKLANDI

Bitkisel üretimde de yeni destekleme modelinin hayata geçirildi.

İlk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık ve üretim döneminden önce duyuruldu.

Bitkisel üretim yapan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı tüm üreticiler destek alabilecek.

İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.

Süt havzası olarak belirlenen illerde (Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat ve Tunceli) yem bitkisi üreten çiftçilere destek katsayısının yüzde 50'si kadar ilave planlı üretim desteği verilecek.