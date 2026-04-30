Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Tayfun Reis

Denemee

İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal etti! Trump, İran'ın nükleer kararını duyurdu! İşte Orta Doğu'da son gelişmeler

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Denemee
KAYNAK:
7 News
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 17:14

ABD, İran, İsrail ateşkesine Lübnan da eklendi. Fakat İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ı bombaladığı bildirildi. Lübnan basını, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) iki bölgede yoğun faaliyet gösterdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelerde kritik bir eşiğin aşıldığını belirterek, Tahran yönetiminin nükleer şartı kabul ettiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise çatışmadan kaçınılması gerektiğini, ABD'nin savaşta galip gelemeyeceğini söyledi. Savaş durumunda bölge ülkelerin ve dünyanın savaşta ağır bedeller ödeyeceği konusunda uyarı yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Denemee

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD, İran ve İsrail arasındaki ateşkes durumuna Lübnan da dahil olurken, İsrail'in Lübnan'ı bombaladığı ve ABD Başkanı Trump'ın İran ile müzakerelerde kritik bir eşiğin aşıldığını açıkladığı bir gelişme yaşandı.
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ı bombaladığı bildirildi.
Lübnan basını, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) iki bölgede yoğun faaliyet gösterdiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelerde kritik bir eşiğin aşıldığını ve Tahran yönetiminin nükleer şartı kabul ettiğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çatışmadan kaçınılması gerektiğini ve ABD'nin savaşta galip gelemeyeceğini söyledi.
Pezeşkiyan, savaş durumunda bölge ülkelerin ve dünyanın ağır bedeller ödeyeceği konusunda uyarı yaptı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ETİKETLER
#Bölgesel Çatışma
#Nükleer Anlaşma
#Abd İran Müzakereleri
#İsrail Lübnan Ateşkes
#Tahran Trump
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.