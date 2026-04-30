ABD, İran, İsrail ateşkesine Lübnan da eklendi. Fakat İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ı bombaladığı bildirildi. Lübnan basını, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) iki bölgede yoğun faaliyet gösterdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelerde kritik bir eşiğin aşıldığını belirterek, Tahran yönetiminin nükleer şartı kabul ettiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise çatışmadan kaçınılması gerektiğini, ABD'nin savaşta galip gelemeyeceğini söyledi. Savaş durumunda bölge ülkelerin ve dünyanın savaşta ağır bedeller ödeyeceği konusunda uyarı yaptı.

