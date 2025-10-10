Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Gümüşte tarihi zirve: Fiyat ilk kez 50 doları geçti

Altındaki rekor yükselişin ardından bu kez gümüş sahneye çıktı. Ons gümüş 50 doları aşarak tarihte ilk kez bu seviyeyi gördü.

10.10.2025
10.10.2025
10.10.2025 09:14

fiyatlarının 4 bin doların üzerinde tutunduğu günlerde, yatırımcıların ilgisi bu kez gümüşe kaydı. Değerli metal, altındaki ralli, artan talep ve süregelen arz sıkıntılarının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gümüşün ons fiyatı gün içinde 51,23 dolara kadar tırmandı. Böylece , tarihinde ilk kez 50 dolar eşiğini geride bıraktı.

BU YIL YÜZDE 76 YÜKSELDİ

Gümüş fiyatları yalnızca son bir yılda yüzde 66, 2025 genelinde ise yüzde 76 oranında değer kazandı. Piyasa uzmanları, bu yükselişin sadece spekülatif hareketlerle açıklanamayacağını söylüyor.

Bağımsız analist Ross Norman, “Gümüş piyasasının ilginç yanı, net uzun pozisyonların çok yüksek olmaması. Yani bu, yalnızca spekülatif ilgiyle şişen bir balon değil. Gümüşteki bu yükselişin temeli oldukça sağlam” değerlendirmesini yaptı.

ALTIN RALLİSİ VE JEOPOLİTİK RÜZGÂRLAR

Gümüşteki yükselişin arkasında, altın piyasasında aylardır süren rekor ralli de etkili. Ortadoğu’daki gerilim, Ukrayna savaşı, merkez bankalarının agresif altın alımları ve ekonomik belirsizlikler yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti.

ETF girişleri ve ABD’nin faiz indirimine dair beklentiler de bu tabloyu güçlendiriyor.

ABD Merkez Bankası’nın eylül toplantısına ait tutanaklarda, yetkililerin istihdam piyasasındaki zayıflığı için yeterli gerekçe olarak gördükleri; ancak endişesi nedeniyle temkinli davrandıkları belirtildi.

Piyasalar şu anda hem ekim hem de aralık aylarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor.

#altın
#enflasyon
#faiz indirimi
#gümüş
#yatırım
#Değerli Madenler
#Spekulation
#Ekonomi
