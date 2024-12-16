Market poşet fiyatı için dev zam yolda: Yüzde 600 artacak! İşte konuşulan rakam

16 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:05

Market poşetlerine yeni yılda zam gelecek mi ve plastik poşetler ne kadar olacak soruları yeniden gündem oldu. Vatandaş bu soruların cevabını ararken market poşetlerine zam geliyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2019 yılında ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satılan poşetlere yapılacak zam oranı için Bakanlıktan açıklama geldi.

Market poşetlerine zam​ geliyor iddiası, gündem oldu. 25 kuruştan satılan poşetlere yeni yılda zam bekleniyor. Türkiye gazetesinden Canan Eraslan bugünkü köşe yazısında zam oranını paylaştı.

MARKET POŞET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

1 Ocak 2019’da ücretli olan market poşetleri o günden bu yana 25 kuruş. Ancak yeni yılla birlikte bu fiyatların zamlanması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Canan Eraslan’ın haberine göre 2025 yılında market poşetlerine zam gelecek.

MARKETLERİN TALEBİ ÜZERİNE POŞETLER 1,5 LİRA OLACAK

2019 yılında ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satılan poşetlerin yeni fiyatının 1,5 lira olması bekleniyor. Gelecek zam yüzde 600 zamma tekabül ediyor.

Canan Eraslan’ın yazısından öne çıkanlar şöyle;

Poşetin 'ücretli' olmasına kızanlar, amacı anlamayanlar hükûmeti 'kendilerince' oylarıyla cezalandırdı o dönemde ama sonuçta geldiğimiz noktada amaca yaklaşıldı; aylık kişi başına 35 olan poşet kullanımı 10'a kadar düştü... Yüzde 77,2 gerileme. Çok iyi rakam. Fakat son dönemde ücreti çok düşük kalınca poşet kullanımı artmaya başladı. Bazı marketlerde barkodsuz poşet basılıp tüketiciye verildiğine dair tespitler dahi var. Maalesef çok kullanım, daha çok plastik çöp demek. Öte yandan marketler "1 plastik poşet maliyeti 1,19 TL. Fiyat artmalı" demeye başlamış. Bakanlık da fiyatı artırmanın hazırlıklarını yapıyor. Muhtemel fiyat 1,5 lira civarında olacak. Bunu duyan ve amacın 'sıfır atık' olduğunu, etrafta poşetlerin uçuşup denizde balıktan çok poşet olmasını engellemeye çalışan bir hedefin bulunduğunu anlamayanlar, yine bağırmaya başladı. "Bir poşet 1,5-2 lira olur mu? Eskiden bedavaydı" diye..."

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

BAKANLIKTAN POŞET FİYATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatıyla ilgili bir köşe yazısında yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."