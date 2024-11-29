Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye ateş püskürdü! 'Hançer siyaseti genetiklerine işlendi'

29 Kasım 2024 17:54 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 18:55

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türk ekonomisinin kesintisiz büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, "En zor günler geride kaldı. Enflasyonda düşüş sürecek" dedi. CHP'nin ve eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta Türkiye'ye yapılacak yatırımları engellemeye çalıştığını dile getiren Erdoğan, "Hançerlemenin kuyu kazmanın adaletin tecellisi için savcıları cezaevi kapıları önünde küstahça tehdit etmenin gelenekleri olduğunu sadece eski yönetime değil yeni yönetime bakınca görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Akdeniz'de yeni bir göç dalgası: Libra gemisi yine harekete geçti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Uluslararası MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda konuşan Erdoğan, programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, MÜSİAD başta olmak üzere bu fuarda emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirterek, İslam coğrafyasının farklı ülkelerinden fuara ve kongreye teşrif eden misafirlere "Türkiye'ye hoş geldiniz." dedi.

Bu sene 20'ncisi icra edilen MÜSİAD EXPO fuarının "Küresel ticaret burada." sloganıyla düzenlendiğine işaret eden Erdoğan, "Salı günü başlayan ve bugün sona erecek fuara ülkemiz içinden ve yurt dışından ilginin gayet yoğun olduğunu görüyorum. Fuar vesilesiyle 88 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar bir araya getirildi. Özellikle tekstil, makine, inşaat, yapı malzemeleri, gıda, tarım ve savunma sanayi firmalarımızın fuara mührünü vurmasını önemsiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

89 ülkeden yatırımcıları fuar kapsamında bir araya geldi. Hedef 1 milyar dolarlık hacme ulaşmak.

Göç konusu tüm dünya için günümüzün en hassas meselelerinden biri. Biz tarih boyunca göç hareketleriyle karşılaştık.

Göç konusu bizim gibi geçiş güzergâhındaki ülkeler için değil tüm dünya için en hassas meselelerden biridir.

Türkiye​'de göç eski bir kavramdır. Kültürel bağlantılarımız nedeniyle göç hareketliliğine şahit olduk. Kırım'dan, Balkanlar'dan yoğun göç aldık. Müslümanlarla birlikte gün oldu Musevi ve Hristiyanlara da kapımızı açtık. Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimiz gibi Suriye​'deki savaştan kaçan kardeşlerimize sahip çıkan biz olduk.

Yüz binlerce insanımız Sirkeci'den uğurlanarak gurbet trenlerine binip Almanya, Belçika, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerine rızıklarını kazanmak için. Suriye'de yerlerinden edinmiş insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa'da 6 milyonu aşkın kardeşimiz hayatına devam ediyor.

Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz belleyip koruyacağız. Kararlı politikalarımızdan geriş adım atmayacağız. Hudutlarımızı korudukça, Suriye'de huzur ve güven arttıkça geri dönüşler artacak.

'EYVALLAH DİYEMEYİZ'

Düzensiz göçle karşılaşan her devlet gibi Türkiye de mücadelesini tavizsiz sürdürecek. Hudutlarımızı namusumuz bilip koruyacağız. Kayıt dışılığın önlenmesinde politikalarımızdan geri adım atmayacağız.

Kardeşlerimizin ülkelerine onurlu geri dönüşlerini teşvik ediyoruz. Suriye'de güvenli ortam gerçekleşince gönüllü dönenlerin sayısı artacaktır. bunu yaparken kör bir tuzağa da düşmeyeceğiz. Göçmen konusuna kategorik olarak karşı çıkamayız.

Nefret söylemlerine, provokasyonlara eyvallah diyemeyiz. MÜSİAD'ın göçmen konusuna geniş perspektiften bakmasını değerli buluyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

CHP devrik genel başkanının mahkeme salonundan savurduğu hakaretler Türkiye'nin 14-28 Mayıs'ta nasıl uçurumun kıyısından döndüğünü göstermiştir. Sermaye gelmesin diye ülkemizi nasıl yurt dışına şikayet ettiğini iyi hatırlıyoruz.

Hançerlemenin kuyu kazmanın adaletin tecellisi için savcıları cezaevi kapıları önünde küstahça tehdit etmenin gelenekleri olduğunu sadece eski yönetime değil yeni yönetime bakınca görüyoruz.

Yönettikleri şehirde trafik sorunu katlanamaz boyutlarda, depremle ilgili hiçbir adım atılmamış, belediyelerde hırsızlık yolsuzluk almış başını gitmiş. Hiçbiri umurlarında değil. Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, parti genel başkanlığı koltuğuna kim oturacak tek dertleri bu. Biz büyük hedefler peşindeyiz. Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme peşindeyiz.