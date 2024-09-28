Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Yüzyılını aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız. Türkiye sahip olduğu üretim kabiliyetleri, gelişmiş pazarlara yakın konumu bu dönüşüm sürecine adapte olan ülkelerden biridir.

Yeni reform paketlerini devreye alacağız. Türkiye güçlü üretim kabiliyeti, altyapı ve insan gücüne sahip.

Eğitim sağlık ve dijitalleşme alanlarında yaptığımız dev yatırımlarla ülkemizin altyapı eksiğini tamamladık. Yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdük. Bugün 83 binden fazla çok uluslu şirketlere ev sahipliği yapıyoruz.

Ulaştırma, enerji, eğitim sağlık ve dijitalleşme alanında yaptığımız dev yatırımlarla ülkemizin alt yapısını tamamladık. 2002 yılında ülkemizde sadece 5 bin 600 uluslararası şirket faaliyet gösteriyordu. Bugün ise 83 binden fazla. Sın 15 yılda Türkiye'deki gerçekleşen ihracatın yüzde 31'ni uluslararası sermayeli şirketler yaptı. Ülkemiz yeni dönemde de uluslararası yatırımcıların tercih ettiği ülkelerden biri olmaya devam edecektir.

Orta vadeli programın temel hedeflerinden biri yıllık yüzde 5 büyümedir. Açıklanan veriler programın çalıştığını ortaya koyuyor. Enflasyonun kontrol altına alına alındığı bir döneme girmiş bulunuyoruz.

2002 yılında 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 pay alırken bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık. Burada sadece hacim artışından bahsetmiyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin teknoloji kompozisyonunu da genişlettik. Son 21 yılda yıllık ortalama 5.4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya yükseldik.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda bu süreçte bizlere katkı sundu. 2003'ten önceki 30 yılda sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye son 20 yılda 268 milyar dolarlık yatırım çekti. 2002 yılında ülkemizde yalnızca 5600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösteriyordu. 83 binden fazla bugün çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Burada karşılıklı bir kazan kazan durumu söz konusu. 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı. Türkiye'nin imalat sanayi yatırımlarındaki liderliği de dikkat çekicidir. Yeni dönemde de uluslararası yatırımların tercih ettiği lider ekonomilerden biri olmaya devam edecektir.

12. Kalkınma Planı, OVP ve uluslararası doğrudan yatırım stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritamızı belirledik. OVP'nin temel hedeflerinden biri yıllık yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, enerji verimliliği konularına ağırlık veriyor, yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz.