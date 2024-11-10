Juventuslu Kenan Yıldız bir gol daha attı! Bu kez derbide ağları salladı

10 Kasım 2024 07:33 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 07:38

İtalya ligi Serie A'da Juventus, derbi maçta Torino'yu 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların ikinci golünü milli futbolcu Kenan Yıldız attı.

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İtalya ligi Serie A​'da Juventus​, derbi maçta Torino​'yu 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların ikinci golünü milli futbolcu Kenan Yıldız​ attı.

Serie A'nın 12. haftasında, Torino ile Juventus arasındaki heyecan dolu derbi maçında kazanan ev sahibi Juventus oldu. Maçın ilk yarısında 18. dakikada Weah'ın attığı golle öne geçen Juventus, 84. dakikada Kenan Yıldız'ın kafa golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu galibiyetle Juventus, 24 puana ulaşırken, Torino 14 puanda kaldı.

KENAN YILDIZ PARMAK ISIRTTI

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, 2024 sezonunda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon 16 maçta 4 gol atarken, 3 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulunan 19 yaşındaki oyuncu, Inter'in ardından Torino'yu da boş geçmedi.

Yıldız, derbideki golüyle hem kendi performansını pekiştirdi hem de takımının galibiyetine katkı sağladı. Bu başarılı istatistikler, genç futbolcunun Serie A'da gelecekteki yıldızlardan biri olacağına işaret ediyor.