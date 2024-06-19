Adana'da akaryakıt yüklü tır, karpuz yüklü tıra çarptı! Patlama ve yangın...
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Haziran 2024 08:47 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:29
Adana'da otoyolda akaryakıt yüklü bir tırın karpuz yüklü tıra çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Akaryakıt tırının tankeri patlayıp alev alırken çok sayıda itfaiye yangına müdahale etti. Uzun uğraşların ardından yangın söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesi korkunç bir kazaya sahne oldu. Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırdaki akaryakıtın alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi.
5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Bina karşıın her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtulurken olay yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
Tanker ve tırdaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı