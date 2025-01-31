Alkollü sürücü acağı söküp köprüden uçtu! İstanbul Ataköy'de korkunç manzara

31 Ocak 2025 07:16 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 07:19

Kanında yüksek promil alkol tespit edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj boşluğuna uçtu. Şahıs, ağaca çarparak havada asılı kalan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İstanbul'un Ataköy semtinde sabaha karşı meydana gelen kazada, alkollü bir sürücü kontrolünü kaybederek aracını refüj boşluğuna uçurdu. Ağaca çarparak havada asılı kalan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, saat 05.15’te Rauf Orbay Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen Emre Aşmaz, 34 HV 6987 plakalı aracının kontrolünü kaybetti. Çimenlik alanda yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, bir ağacı devirdikten sonra trafik levhasına çarptı ve bariyerleri aşarak iki refüj arasındaki boşluğa düştü. Savrulan araç, bir başka ağaca çarparak dik bir şekilde havada asılı kaldı.

HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından asılı kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, bölgede trafik normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.