Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 21:11 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 21:22
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Hatayspor'da hazırlık çalışmaları sona erdi.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Kaynak: tgrthaber.com