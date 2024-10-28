Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

28 Ekim 2024 19:05 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 19:07

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmayı kazanarak hem liderliğini sürdürmek hem de 5-0'lık maçın rövanşını almak istiyor. Siyah beyazlılar ise ezeli rakibinden sahasında puan veya puanlar almak istiyor. Karşılaşma öncesi derbinin ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray - Beşiktaş maçına dair tüm detayları ve maçın CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig​'in 10. haftasında Galatasaray​, ezeli rakibi Beşiktaş​ ile RAMS Park​'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmayı kazanarak hemliderliğini sürdürmek isterken, siyah beyazlılar ise deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev derbiyi Arda Kardeşler yönetirken, yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

OKAN BURUK​ TAKIMININ BAŞINDA

İki gün önce ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide takımının başında olacak.

BEŞİKTAŞ, RAMS PARK’TA KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 7 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.Galatasaray, taraftarı önündeki son 7 derbide 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 4 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı."Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 7 maçta 13 gol atıp, 4 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 4 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.



GALATASARAY RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

Süper Lig tarihinde Galatasaray’ın ezeli rakibi Beşiktaş’a galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 162, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri havalandırdı



SÜPER KUPA’DA BEŞİKTAŞ RAKİBİNİ FARKLI GEÇTİ

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.