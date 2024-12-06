Sağlık ocağı ve hastane randevuları ücretli mi olacak? DMM'den açıklama geldi

06 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:24

Sağlık ocağı ve hastanelerden randevu almanın ücretli hale geleceği iddiası sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi

YÖK'ten jet yalanlama geldi! Bazı adayların sıfır ya da eksi netle üniversiteye girildiği iddia edilmişti

YÖK'ten jet yalanlama geldi! Bazı adayların sıfır ya da eksi netle üniversiteye girildiği iddia edilmişti

Sağlık ocağı ve hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlardan ücret​ kesileceği iddiası büyük yankı bulmuştu. Birçok haber sitesi tarafından da manşetlere taşınan iddianın aslının olmadığı ortaya çıktı.

"HASTANE RANDEVUSU 199 LİRA" YALANI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık ocağından randevu almanın 99 TL, devlet hastanesinden randevu almanın ise 199 TL olacağı yönündeki iddialar hatırlatıldı.

Açıklamanın son bölümüne ise, "Sağlık Bakanlığının böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

DESTEKSİZ YALANLAR İFŞA EDİLDİ

DMM tarafından yalanlamada, iddiaya konu sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi. Söz konusu paylaşımlarda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Hastane randevusu için ücret geliyor. Randevu için para vermek istemeyen ya da parası olmayanlar aile hekimine gidecekler ve aile hekimi sevk ederse o paranın yine yarısını verecekler, yoksa hastane yok. Aile hekiminden alınacak bazı raporlar ücretli olacak."

"1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 TL, Devlet Hastanesinden randevu ise 199 TL olacak. Suriyelilere ve ağaya beleş."