Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a hapis cezası! Terör iltisaklı çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:35

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yargılandığı davada bugün karar çıktı. Mahkeme, belediye başkanına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi.