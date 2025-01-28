Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a hapis cezası! Terör iltisaklı çıktı
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yargılandığı davada bugün karar çıktı. Mahkeme, belediye başkanına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi.
Gazetecilik faaliyeti yürüttüğü dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan DEM Partili Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'ın yargılandığı davanın 7'nci duruşması bugün görüldü.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
AVUKATLARI BERAAT TALEP ETTİ
Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.
SOFYA ALAĞAŞ KİMDİR?
Sofya Alagaş, 1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğdu. 1993 yılında ailesiyle Adana'ya yerleşen Alagaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladı. Bir süre muhabirlik yapan Alagaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.