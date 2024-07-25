Son dakika | MGK toplantısı başladı! Kritik başlıklar masada

25 Temmuz 2024 16:05 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:11

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı.

NORMALLEŞME SÜRECİ, FİLİSTİN VE DAHASI

Toplantının öncelikli gündemi sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları. Suriye ile normalleşme süreci ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları da MGK toplantısının önemli başlıkları arasında.

Bunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası diğer güvenlik konuları da MGK'da ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi konular da masada olacak.

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