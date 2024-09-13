Son dakika | Narin Güran cinayetinde büyük delil: Ses kaydı ortaya çıktı! "Ramazan kız öldü mü?"

13 Eylül 2024 08:22 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:02

Küçük Narin'in ölümüyle ilgili baş şüphelilerden amca Salim Güran'ın itirafçı Ramazan Atasoy ile telefon görüşmesinin ses kaydının cinayeti çözdüğü öne sürüldü. İddiaya göre amca Güran kayıtta Atasoy'a, “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” diye soruyor.

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Türkiye, günlerdir konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde çarpıcı gelişmeler birbirini kovalıyor. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si dün gece adliyeye sevk edilirken bu kişiler hakkındaki karar sabah saatlerinde verildi. Baş sanık amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran ve Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında olduğu 8 sanık hakkında tutuklama​ kararı çıkarken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmenin hemen ardından ortaya çıkan ve büyük bir delil niteliğindeki telefon görüşmesi kaydının yattığı iddia edildi.

SES KAYDI CİNAYETİ ÇÖZDÜ İDDİASI

İddiaya göre tutuklamalar soruşturma dosyasına Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy’la yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydının dosyaya girmesinin hemen ardından gerçekleşti.

Halk TV'nin aktardığı habere göre cinayetin sırrını çözen ses kaydında Salim Güran​'ın işçisi Ramazan Atasoy'la Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptığı ve bu ses kaydında amca Güran'ın Atasoy'a "Ramazan kız öldü mü?" dediği duyuldu.

Ses kaydından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği gerçeği de ortaya çıkarken bu durum itirafçı Atasoy ile amca Salim Güran​'ın ortaklığına da işaret etti.