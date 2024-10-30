Son dakika | Volkan Demirel Süper Lig'e resmen geri döndü! İlk maçı Alanyaspor'a karşı

30 Ekim 2024 12:01 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 13:28

Son dakika haberi: Volkan Demirel, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Genç çalıştırıcı ligin yeni ekibine imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski kalecisi, Teknik Direktör Volkan Demirel, Bodrumspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Demirel yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

43 yaşındaki çalıştırıcı, 6 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü'nün Volkan Demirel'e kısa süre içinde imza attırması bekleniyor.

Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayabilen Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor. Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Ege temsilcisi ligin 11. haftasında ise 3 Kasım Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.

VOLKAN DEMİREL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ