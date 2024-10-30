Son dakika | Volkan Demirel Süper Lig'e resmen geri döndü! İlk maçı Alanyaspor'a karşı
Son dakika haberi: Volkan Demirel, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Genç çalıştırıcı ligin yeni ekibine imza attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski kalecisi, Teknik Direktör Volkan Demirel, Bodrumspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Demirel yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.
43 yaşındaki çalıştırıcı, 6 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü'nün Volkan Demirel'e kısa süre içinde imza attırması bekleniyor.
Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayabilen Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor. Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Ege temsilcisi ligin 11. haftasında ise 3 Kasım Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.
VOLKAN DEMİREL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
- 2 Eylül 2019 yılında Fenerbahçe formasıyla profesyonel futbol kariyerine son veren Volkan Demirel kariyerine sarı-lacivertli kulüpte yardımcı antrenör olarak devam etti.
- 14 Temmuz 2021 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte yaptığı basın toplantısıyla Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük kariyerini sonlandırdı.
- 17 Aralık 2021 tarihinde Volkan Demirel, Süper Lig takımı Fatih Karagümrük ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlük görevine getirildi. 27 Mayıs 2022'de görevinden ayrıldı.
- 21 Eylül 2022 tarihinde Volkan Demirel, Süper Lig takımı Hatayspor ile 1 + 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlük görevine getirildi. 3 Mayıs 2024 tarihinde istifa ederek görevinden ayrıldı.