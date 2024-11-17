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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

17-11-2024 15:32 | Güncelleme: 17-11-2024 15:50
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Nevşehir'de alkollü şekilde araba kullanan C.E.E., aşırı hızla seyrederken park halindeki park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.E.E. hastanede tedavi altına alınırken, aday sürücü olduğu ve 2,03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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