Ankaralıların buzlanmayla imtihanı! Yürüyerek değil kayarak ilerliyorlar
Meteorolojinin günlerdir yaptığı kar yağışı uyarısı tuttu. Yurdun birçok noktası beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında altıya kadar düştüğü Ankara'da ise sabah saatlerinde etkili olan buzlanma nedeniyle sürücüler araç kullanmakta zorlandı.
Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar kayarak ilerledi.
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada:
"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."