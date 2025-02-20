Ankaralıların buzlanmayla imtihanı! Yürüyerek değil kayarak ilerliyorlar

Meteorolojinin günlerdir yaptığı kar yağışı uyarısı tuttu. Yurdun birçok noktası beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında altıya kadar düştüğü Ankara'da ise sabah saatlerinde etkili olan buzlanma nedeniyle sürücüler araç kullanmakta zorlandı.

Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar kayarak ilerledi.