Ardahan'da can pazarı kamerada! Çok sayıda yaralı var
16-11-2024 19:44
| Güncelleme: 16-11-2024 19:45
Ardahan'da kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Ardahan'da kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde Levent Ö. idaresindeki 35 AIE 063 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D'nin kullandığı 48 U 6084 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç şarampole yuvarlanırken, sürücüler ile araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.