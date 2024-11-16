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Ardahan'da can pazarı kamerada! Çok sayıda yaralı var

16-11-2024 19:44 | Güncelleme: 16-11-2024 19:45
Kaynak: İHA | Editör : İbrahim Günay

Ardahan'da kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Ardahan'da kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde Levent Ö. idaresindeki 35 AIE 063 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D'nin kullandığı 48 U 6084 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç şarampole yuvarlanırken, sürücüler ile araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

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