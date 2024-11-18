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Özel okula silahlı tehdit: Sınıf zarar gördü

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Kar yağışı yüzünden gecikme yaşanınca yumruklar konuştu!

GÜNDEM

Boşanmak istediği kocası kurşun yağdırdı! Çığlıkları yürekleri dağladı

YAŞAM

Tavandan insan düştü! Kimse ne olduğunu anlamadı

GÜNDEM

Tavuk döner bebeğin nefes borusuna kaçtı! Soğukkanlı anne Heimlich manevrasıyla kurtardı

GÜNDEM

Pes dedirten görüntü! Scooter'a koltuk koyup trafiği tehlikeye düşürdü

GÜNDEM

Pendik'te okul servisinde korkunç olay! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

GÜNDEM

Haraç vermeyen kuyumcuya kurşun yağmuru!

GÜNDEM

Sakarya'da korkunç katliam: Başından vurulmuş halde bulundu!

DÜNYA

Berberin yanlış hareketiyle felç kalmıştı! Videonun tamamı paylaşılınca herkes şoke oldu

GÜNDEM

Bu paraların tanesi 210 bin lira! Altın paralar yok satıyor

GÜNDEM

Tuttuğu balıkları Dubai çikolatasına benzetti! İki balıkçının gülümseten diyaloğu

DÜNYA

İçinde kadın çalışanı olan kamyonu çaldı! İşte o anlar

GÜNDEM

Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu

GÜNDEM

Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü

GÜNDEM

Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?"

GÜNDEM

İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu

GÜNDEM

Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı

GÜNDEM

Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi

GÜNDEM

Malatya’da yürek yakan kaza!: 2 polis tırın altında kaldı!

POLİTİKA

İmamoğlu'nun ardından Ahmet Davutoğlu da Ahmet Türk'e gitti!

YAŞAM

Kağıthane'de ısıtıcı faciaya neden oluyordu! O anlar kamerada

POLİTİKA

Özgür Özel önlüğünü giydi, tezgahın başına geçti

DÜNYA

Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

GÜNDEM

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

DÜNYA

Görsel şölen: Binlerce dilek feneri aynı anda gökyüzünde!

YAŞAM

Arin Gölü göz göre göre ölüyor! Son görüntüsü yürek burktu

GÜNDEM

MSB paylaştı: 50. yılını dolduran F-4E savaş uçakları için özel çalışma

YAŞAM

Prof. Dr. Erdoğan'dan Akciğer kanseri için ürküten tespit!

YAŞAM

Kar yağışı hayatı felç etti: Onlarca kişi mahsur kaldı!

DÜNYA

Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu

GÜNDEM

Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu, ölümden saniyelerle kurtuldular

GÜNDEM

Koklaya koklaya çaldı! İlginç olay kamerada

GÜNDEM

Sosyal medya fenomenleri canlı yayında kapıştı: Kan aktı!

YAŞAM

Yurdun doğusu kara büründü: Erzurum'da kar eğlencesi başladı!

GÜNDEM

Kaza yapıp ayağa kalktı, 15 dakika sonra bir kaza daha yaptı

GÜNDEM

Ardahan'da can pazarı kamerada! Çok sayıda yaralı var

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Konya'da korku dolu anlar! Ekipler hemen müdahale etti

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Para sayma makinesindeki hata pahalıya mal oldu

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Dükkan açılışında indirim izdihamı! Birbirlerini ezdiler

GÜNDEM

'Bu kadarına da pes' dedirten olay! Trafik cezası yazan polisi yumrukladı

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Batman’dan aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi oldu!

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Hazırlık maçında Ali Koç'a şok! Tribünler istifaya çağırdı

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Böylesi görülmedi: Bu da ucuz altın kuyruğu!

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İşçi toprak altında kaldı, ekipler zamanla yarıştı! Nefes kesen kurtarma anları kamerada

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Batan yük gemisinin son görüntüler ortaya çıtkı

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Altın madenindeki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Köpek Çiko, danaya kafa tuttu

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AK Partililerden Kasım Gülpınar'ın YRP'den aday olmasına tepki yağıyor

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Adana’da horoz dövüşüne baskın