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Boşanmak istediği kocası kurşun yağdırdı! Çığlıkları yürekleri dağladı
18-11-2024 17:29
| Güncelleme: 18-11-2024 17:40
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aylık kızıyla beraber yürüyen bir kadın, boşanma aşamasında eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Korkunç olay 14 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. Boşanma davası açtığı eşi Furkan B.'ye uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye doğru yola çıkan Belgin B. isimli kadın dehşeti yaşadı. Furkan B., motosikletiyle takip ettiği eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Sağ baldırından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Belgin B. ve 3 aylık bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının yaşadığı dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.