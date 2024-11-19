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Bu defa Türkiye'de yaşandı! Musluktan çıkan hayvan hayrete düşürdü

19-11-2024 17:57 | Güncelleme: 19-11-2024 18:00
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Musluktan düşen hayvan vakalarından biri bu defa Türkiye'de yaşandı. Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak köyünde evin musluğundan düşen sarı benekli semender hayrete düşürdü. Sadettin Sürme, şaşkınlıkla bulduğu hayvanı koruma altına alarak yaşadıklarını böyle anlattı: “İki üç günde bir suyumuz kesildiği için dağdan gelen kaynak suyunu açtık. Musluğu açtığımda suyla beraber bu canlının çıktığını gördüm. Araştırdık nesli tükenmek üzere olduğunu öğrendik. Hemen internetten beslenme şekillerine baktık sonra bahçemden solucan getirdim besledim. Şu ana kadar canlı tutmaya çalıştım. Doğa koruma ekiplerine teslim edelim dedim. Nesli tükenmek üzere, başına bir şey gelmesin diye. Gece boyunca ölmesin diye bir kavanoza biraz su doldurduk içerisine solucan bıraktım fakat solucanları da yemedi. Sanırım birkaç gündür muslukta takılı kalmıştı çok şükür musluktan canlı olarak çıktı” dedi. Musluktan su yerine semender çıktığını belirten Yusuf Sürme, “Suyumuz kesikti. Banyodaki musluktan hava sesi geliyor sanmıştık ya da taş olabilir diye bir baktık içerisinde küçük bir canlı var. Başta ne olduğunu anlayamadık, kertenkeleye benziyordu. Daha sonra babam ile birlikte kuyruğundan tutup çıkardık. Çıkardığımızda farklı bir şeye benziyordu. Ne olduğunu tam olarak bilemedik. Bizde araştırdık. Araştırdığımızda nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu gördük. Öğrenince ne yapacağımızı düşündük. Doğaya bıraksak zarar görebilir diye bırakmadık. Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne emanet ettik” diye konuştu.

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